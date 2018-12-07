طالب سيناتور معارض للرئيس الفلبيني، ​رودريغو دوتيرتي​، بـ"إخضاعه لفحص ​مخدرات​ عقب المزحة الجدلية التي أطلقها الأسبوع الماضي، حول لجوئه للماريغوانا أحيانا قبيل الاجتماعات المملة". وكان قد تحدث دوتيرتي خلال مؤتمر ​آسيان​ الأخير في ​سنغافورة​، وذكر أن الماريغوانا تساعده في البقاء يقظا خلال "الأنشطة القاتلة" للمؤتمرات الدولية.

شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور فيليبيني معارض طالب باخضاع دوتيرتي لفحص مخدرات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .