دانفور: نحتاج إلى تدريب 40 ألف مسلح محلي لضمان الاستقرار في سوريا

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال جوزيف دانفور، أن "​الولايات المتحدة​ بحاجة إلى تدريب 35 الى 40 ألف مسلح محلي في ​سوريا​ لضمان الاستقرار في المنطقة"، مشيرا الى "أننا أنجزنا حوالي 20 في المئة من تدريبات القوى".

وفي مؤتمر نظمته صحيفة "واشنطن بوست"، أوضح دانفورد أن "عملية تثبيت الاستقرار يجب أن تستمر لفترة غير محددة من الوقت في شرق سوريا". وردا على سؤال عما إذا كانت ​القوات الأميركية​ في شرق سوريا ستبقى في المنطقة في المستقبل المنظور، أجاب دانفورد: "إنهم لا يغادرون في أي وقت".

وعن مهام الولايات المتحدة في سوريا، أشار دانفورد إلى أن "​التحالف الدولي​" يقاتل ​تنظيم داعش​. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول تدعم الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية ​مايكل بومبيو​ لحل الأزمة في سوريا".