سانا: مقتل 8 مدنيين من عائلة واحدة بقصف للتحالف الدولي على مدينة هجين

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مصادر أهلية عن مقتلد 8 مدنيين من عائلة واحدة نتيجة غارات لطائرات التحالف الدولي الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ على مدينة هجين بريف ​دير الزور​ الجنوبي الشرقي.

وكان التحالف قد قصف المدينة خلال الأسبوع الحالي ما أدى إلى مقتل أكثر من 5 مدنيين.

يذكر أن ​التحالف الدولي​ قصف مدينة هجين عدة مرات ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 30 مدنياً خلال شهر تشرين الثاني الماضي.