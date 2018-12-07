سانا: مقتل 8 مدنيين من عائلة واحدة بقصف للتحالف الدولي على مدينة هجين

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مصادر أهلية عن مقتلد 8 مدنيين من عائلة واحدة نتيجة غارات لطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
وكان التحالف قد قصف المدينة خلال الأسبوع الحالي ما أدى إلى مقتل أكثر من 5 مدنيين.
يذكر أن التحالف الدولي قصف مدينة هجين عدة مرات ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 30 مدنياً خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
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