نوفوستي: واشنطن تعترض على بيع إسرائيل مقاتلات أميركية لكرواتيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن "واشنطن أكدت أن إسرائيل لا يمكنها إعادة بيع طائرات حربية أميركية لدول ثالثة دون موافقة واشنطن، لاسيما وإذا كان الجانب الأميركي منخرطا في المنافسة على الصفقة"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة، اعتبرت أن إسرائيل بمساعيها لبيع 12 مقاتلة أميركية من نوع "إف-16" لكرواتيا، إنما تحاول تحقيق مكاسب مادية على حساب المصالح الأميركي".
ولفتت إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كان قد أعلن عن الصفقة في مارس من هذا العام، وذكر أن قيمتها ستبلغ 500 مليون دولار"، مشيرةً إلى أن "نتانياهو بحث الصفقة الاثنين الماضي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائهما في بروكسل، وأن بومبيو، أكد عدم معارضته الصفقة، رغم تحفظ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عليها".
وأضافت: "كرواتيا ستشتري المقاتلات الأميركية بعد خضوعها للتعديل في إسرائيل".
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