نوفوستي: واشنطن تعترض على بيع إسرائيل مقاتلات أميركية لكرواتيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن "​واشنطن​ أكدت أن ​إسرائيل​ لا يمكنها إعادة بيع طائرات حربية أميركية لدول ثالثة دون موافقة واشنطن، لاسيما وإذا كان الجانب الأميركي منخرطا في المنافسة على الصفقة"، مشيرةً إلى أن "​الولايات المتحدة​، اعتبرت أن إسرائيل بمساعيها لبيع 12 ​مقاتلة أميركية​ من نوع "إف-16" ل​كرواتيا​، إنما تحاول تحقيق مكاسب مادية على حساب المصالح الأميركي".

ولفتت إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، كان قد أعلن عن الصفقة في مارس من هذا العام، وذكر أن قيمتها ستبلغ 500 مليون ​دولار​"، مشيرةً إلى أن "نتانياهو بحث الصفقة الاثنين الماضي مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ خلال لقائهما في ​بروكسل​، وأن بومبيو، أكد عدم معارضته الصفقة، رغم تحفظ وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​ عليها".

وأضافت: "كرواتيا ستشتري المقاتلات الأميركية بعد خضوعها للتعديل في إسرائيل".