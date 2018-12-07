مراد: دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية العربية في لبنان ضرورية

استقبل رئيس حزب "الاتحاد" وعضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم سفير الجامعة العربية عبد الرحمن الصلح وتداولا بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية وخاصة القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد قريبا في لبنان، فيما شدد مراد على ضرورة دعوة سوريا الى القمة .
ولفت المجتمعون الى "ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية للاسباب الداخلية والاقتصادية المتردية في لبنان، ووضع الوفد بصورة ما وصلت اليه المباحثات في موضوع الحكومة في ظل اصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تغييب المكون السني الاخر وتمسك النواب المستقلين بمطلبهم المحق".
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