مراد: دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية العربية في لبنان ضرورية

استقبل رئيس حزب "الاتحاد" وعضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم سفير ​الجامعة العربية​ عبد الرحمن الصلح وتداولا بآخر المستجدات على الساحة ال​لبنان​ية والعربية وخاصة القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد قريبا في لبنان، فيما شدد مراد على ضرورة دعوة ​سوريا​ الى القمة .

ولفت المجتمعون الى "ضرورة الاسراع في تشكيل ​الحكومة​ اللبنانية للاسباب الداخلية والاقتصادية المتردية في لبنان، ووضع الوفد بصورة ما وصلت اليه المباحثات في موضوع الحكومة في ظل اصرار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ على تغييب المكون السني الاخر وتمسك النواب المستقلين بمطلبهم المحق".