أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "تجمع للمياه من الحايك باتجاه ​المكلس​ ​سن الفيل​ و​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع للمياه من الحايك باتجاه المكلس سن الفيل وحركة المرور كثيفة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .