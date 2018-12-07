رغم سوء الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 4 سفن ويصدر 1400 طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط استمرار العمل في الصادر والوارد، اليوم الجمعة، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، واستقبل الميناء سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140920 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29610 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1400 طن يوريا و477 طن رمل، كما استقبل الميناء السفينة (نيفيجيتور كاستو) محملة بغاز البروبان والتى لجأت لتفريغ باقي حمولتها من الغاز بالميناء بعد أن تعذر استمرار تفريغها في ميناء بترولي.