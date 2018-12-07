محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: ألقى عامل زراعي بنفسه في ترعة بحر يوسف بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، بسبب إصابته بمرض السكر ويأسه من الشفاء. كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العقيد محمد تعيلب مأمور قسم شركة مركز الفيوم بوجود جثة لشخص في ترعة بحر يوسف أمام قرية هوارة المقطع. جرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، حيث انتشلت جثة "رجب. س"، عامل زراعي، ومقيم بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف. تبين من تحريات الرائد محمد هاشم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن الشاب قفز في المياه من أعلى كوبري اللاهون، وذلك على خلفية معاناته من ضائقة نفسية بسبب ظروفه الصحية لكونه يعاني من مرض السكر ويأسه من الشفاء. جرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة مركز الفيوم لتباشر التحقيقات وتحرر المحضر رقم 8065 / 2018 إداري مركز شرطة الفيوم.

شكرا لقرائتكم خبر عن مريض سكر ينتحر بإلقاء نفسه في بحر يوسف بالفيوم ليأسه من الشفاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .