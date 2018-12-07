معتز يشيد بعمق العلاقات بين السودان والامارات

أشاد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ معتز موسى بعمق العلاقات الثنائية بين السودان ودولة الامارات العربية المتحدة. جاء ذلك لدى لقائه سفير دولة الامارات العربية المتحدة الأستاذ محمد حمد الجنيبى والذي أكد فى تصريحات صحفية -وفق سونا – أنه نقل لرئيس الوزراء دعوة حكومة الامارات لحضور القمة العالمية التي ستعقد بدبي في فبراير القادم.

هذا وقد أكد الجنيبى على متانة العلاقات بين البلدين، كما نقل لرئيس الوزراء تهائى حكومة وشعب دولة الامارات العربية المتحدة لنيله ثقة رئيس الجمهورية بتعيينه رئسياً للوزراء متمنياً له التوفيق والسداد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)