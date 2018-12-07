وفود شابية من (50) دولة عربية وأفريقية في الخرطوم

يخاطب نائب رئيس الجمهورية د .عثمان محمد يوسف كبر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام الثالث لمجلس الشباب العربي والافريقي يوم بعد غد الأحد بفندق كورال بالخرطوم. وتشارك فى المؤتمر – وفق سونا – وفود شابية من (50) دولة عربية وأفريقية تحت شعار (شباب .. سلام .. تنمية) فضلا عن مشاركة ممثلين عن الإتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وشخصيات اخرى . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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