أب يعثر على ابنه قتيلاً داخل عربته

دونت شرطة غبيش بلاغاً من أحد الآباء أفاد فيه أنه ينتمي لقرية ود قاسم قد عثر على ابنه البالغ من العمر عشرين عاماً قتيلاً داخل عربته الأتوس وذلك بمنطقة خالية بين قريتين بريفي غبيش.

وبتلقي الشرطة للبلاغ تحرك عدد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث ليتم العثور على المجني عليه وتحويل جثمانه للكشف الطبي وبعدها قامت الشرطة بتتبع آثار الجناة إلى أن وصلت إلى إحدى القرى وإلقاء القبض على المتهمين والعثور على بندقية خرطوش صناعة محلية ز

ويتابع المتحري – حسب صحيفة الدار – الإجراءات لمعرفة الأسباب التي قادت المتهمين إلى قتل المجني عليه سائق الأتوس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)