جلد شاب دخل منزلاً لدعوة عرسه

تعرض أحد الشباب في العقد الثالث من العمر إلى الاعتداء من أهل المنزل وذلك على إثر دخوله إلى منزل الأسرة دون أن يطرق الباب ليفاجأ أصحاب المنزل بدخوله إلى مكان مجلسهم في وضح النهار وبالإمساك به زعم أنه عريس خلال الأيام القادمة ودخل إلى المنزل لدعوة أحد أبناء الأسرة لزواجه إلا أن أحد أفراد المنزل – وفق الدار – اشتم رائحة غير محببة في المتهم ليتأكد له أنه متناول مسكرات ليقوم أفراد الأسرة بالاعتداء عليه بالضرب وتسليمه للشرطة وإسعافه بموجب أورنيك (8) جنائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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