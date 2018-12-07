وفاة شيخ سبعيني بطلق ناري بشرق النيل

استقبلت مشرحة بشاير بجنوب الخرطوم جثة لمواطن في السبعين من العمر وذلك على إثر إصابته بطلق ناري اخترق الصدر وخرج المقذوف الناري من ظهر المرحوم ليقوم الطبيب الشرعي صابر مكي بتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

ومن خلال التحريات الأولية اتضح – حسب الدار – بأن هنالك خلافاً بين الشيخ القتيل والمتهم الذي قام بإطلاق الرصاص على المجني عليه بمنطقة شرق النيل وبعدها سلم الجثمان لذويه ليتم تشييعه في موكب حزين ويتابع المتحري الإجراءات في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)