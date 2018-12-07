الشرطة تستعيد طفلة اختطفها طليق والدتها وادعى أنه والدها

استعادت شرطة ولاية الخرطوم بالتنسيق مع شرطة أم روابة طفلة تبلغ من العمر عامين اختطفها طليق والدتها وادعى أنه والدها.وقد سردت والدة الطفلة أنها انفصلت عن زوجها الأول وتزوجت بعده لتضع طفلتها وبعد مرور عامين التقت بالمتهم الذي أخذ ابنتها عنوة عنها وادعى أنه والدها وهرب بها ليتم إخطار شرطة الأسرة والطفل التي اتخذت إجراءاتها القانونية حيال الحادث.

ودونت بلاغاً تحت المادة 45أ من قانون الأسرة والطفل الاختطاف وبالتحريات والبحث المتواصل – سب الدار – تم تحديد موقع المتهم حيث خرج بالطفلة من ولاية الخرطوم إلى منطقة أم روابة شمال كردفان وألقى القبض عليه ومن ثم استعادة الطفلة لوالدتها ولا زالت الشرطة تواصل تحرياتها في البلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)