الشرطة تكثف تحرياتها مع كفيف يمارس الطب دون رخصة

كشفت تحريات قامت بها شرطة شرق النيل عن تفاصيل ضبط رجل كفيف يواجه اتهام مخالفة قانون الصيدلة والسموم والمهن الطبية وذلك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب والأوية العشبية والكريمات وبعض الصباعات داخل حقيبة وذلك قرب إحدى المستشفيات بشرق النيل.

وقالت شاهد الاتهام الأول بمحكمة النظام العام بالحاج يوسف- وفق الدار – إن معلومة توفرت حول نشاط المتهم وعن طريق مبايعة وهمية من خلال مصدر تم القبض عليه لحظة استلامه مبلغ من المصدر لتتم مواجهته وبتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته عثر على المعروضات بالإضافة لمبالغ مالية وتم أمره بالإرشاد على منزله وبالتوجه له والتفتيش لغرفته فعثروا داخل الدولاب على كمية من الحبوب بأصناف مختلفة بجانب جهاز ضغط وعدد 2 درب.



ولفت الشاهد أن المتهم لم تكن هناك دلالة على أنه كفيف وهذا ما أكده الشاهد الثاني فيما وضح بأن من أقواله أكد عدم وجود رخصة لممارسة الطب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)