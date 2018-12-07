بدء إجراءات محاكمة نظامي متهم بقتل شاب بطلق ناري والمتحري يقدم مستندات اتهام

بدأت بمحكمة جنايات الحاج يوسف أولى جلسات محاكمة نظامي يواجه اتهام قتل شاب بعيار ناري لحظة هروب المجني عليه من عربة الشرطة فيما أفاد نقيب شرطة عثمان الحسن كمتحري في الملف موضحاً أن البلاغ دون تحت الإجراءات المتعلقة بالمادة 51 والتي تم فيها أخذ أقوال شقيق المجني عليه ثم زيارة مسرح الحادث مشيراً لتعديل الإجراءات للمادة 130 بأمر من النيابة عليه تم تكليفه بمواصلة التحقيق في البلاغ وتلا المتحري أقوال المتهم التي أخذت منه في محضر الشرطة.

وأوضح من تلاوتها – حسب الدار – أنه يوم الحادثة كان يناوب مع زميله بصفة رقيب وعريف وعندها شرع الرقيب في الخروج للصلاة التي زامنت المغرب وهناك محل بليستيشن طلب الرقيب من أصحاب المحل إغلاقه إلا أن أحدهم رفض ودخل معه في نقاش مؤكداً أنه في تلك اللحظة حضر واستفسر عن المشكلة فتم اخباره بواسطة الرقيب أن الشاب وآخر دخلا في نقاش معه وسب العقيدة فيما أضاف في أقواله أن الرقيب طلب أخذهم المكتب وبعد حضوره من الصلاة وجد الشابين يتناقشان مع زميله داخل المكتب الأمر الذي عاهم إلى أخذهم القسم لتوين منحضر وأمر الشرطة بأخذ سلاح معهم .

وواصل المتحري إفادات المتهم أن الشابين اعتذرا وطلبا منه عدم تدوين بلاغ لهما وعليه تم اقتيادهما للعربة التي تخص الشرطة لتدوين بلاغ بالقسم إلا أن تجمهراً أحدث إطلاق رصاص في الهواء وأثناء شروعه في ذلك ضربه شخص من الخلف الأمر الذي أدى إلى تعثره فقفز أحد الشابين محاولاً الفرار وقال المتحري مواصلاً من خلال التحريات أن المجني عليه رشق العربة لافتاً بأنه تم أثناء المجني عليه من مثل ذلك إلا أنه واصل عندها ارتكز المتهم وأطلق رصاصة أصابت المجني عليه فيما قدم عدداً من المستندات الخاصة بالاتهام المتعلقة بالتقرير الطبي الذي يوضح أسباب الوفاة وأداة الجريمة سلاح كلاشنكوف الذي يحتوي على 30 طلقة وعثر به على 28 طلقة والرسم الكروكي لمسرح الجريمة عليه حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة القضية.

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