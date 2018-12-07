ما موقف السلطة من المنحة القطرية؟

الخليج 365 | فريق التحرير

قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، مساء أمس الخميس، إن السلطة الفلسطينية رفضت المنحة القطرية لقطاع غزة عبر عدم سماحها لقطر بشراء السولار من "إسرائيل".

وتزعم الصحيفة أن السلطة هددت شركات الوقود الإسرائيلية بوقف التعامل معها في حال قامت ببيع السولار لغزة، ما دفع قطر والأمم المتحدة إلى التعامل مع شركة إسرائيلية صغيرة لبيع المحروقات ولا تربطها علاقات تجارية مع السلطة.

وأشارت إلى أن السلطة رفضت رغم أنها كانت ستربح من ضرائب السولار التي تصل إلى 65% أي ما يعني أن أرباحها تصل لـ 40 مليون دولار لموازنة السلطة.