كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يواصل عمليات نزع الألغام في المدن المحررة بالساحل الغربي لليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والسودانية، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عمليات نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المنشآت المدنية والطرق والأراضي الزراعية في المدن والمناطق المحررة في الساحل الغربي باليمن.

وقال أحد عناصر الهندسة من القوات المسلحة الإماراتية، إن قوات التحالف العربي بالساحل الغربي تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي عن عمد في الطرقات والمدارس والمنشآت المدنية، بهدف إلحاق الأذى والخسائر في صفوف المدنيين في إنتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح عنصر آخر في فريق الهندسة بالقوات المسلحة الإماراتية، أن الألغام والعبوات الناسفة التي تتم إزالتها يجري التخلص منها في مواقع بعيدة عن المناطق السكنية بعد التأكد من اشتراطات الأمن والسلامة.

بدوره، أكد أحد عناصر الهندسة بالقوات السودانية، أن ميليشيا الحوثي تستهدف كذلك من خلال زرع الألغام إحداث أكبر ضرر في ممتلكات المدنيين وحرمانهم من استخدام أراضيهم الزراعية فيما تعمل قوات التحالف العربي اليوم على إعادة الحياة الطبيعية إلى المدنيين من خلال نزع تلك الألغام التي تعيق تحركاتهم وتدمر ممتلكاتهم.

يذكر أن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران تستخدم ألغاما فردية مموهة ومتعددة الأغراض والأهداف بما فيها العبوات المتفجرة بواسطة أجهزة الراديو، بعضها قادمة بشكل مباشر من إيران، والبعض الآخر يطورها خبراء إيرانيون في اليمن، حيث تأخذ أشكالاً وألواناً وأحجاما مختلفة مطابقة لطبيعة الأرض والمكان الذي تزرع فيه مما يؤدي إلى صعوبة اكتشافها وتمييزها عن محيطها حيث خلفت تلك الميليشيات كميات كبيرة من الألغام بشكل عشوائي في المناطق السكنية وداخل منازل اليمنيين وفي الطرقات ومداخل المدن والمزارع.