السفري يتخلف عن رحلة الرجاء للرباط والغموض يلف مستقبله مع الفريق

تخلف يوسف السفري، مساعد مدرب فريق الرجاء الرياضي، عن رحلة المجموعة إلى العاصمة الرباط، تأهباً لمباراة الأسبوع 11 والتي ستجمع رجال خوان كارلوس غاريدو، بالفتح الرياضي، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وبالرغم من محاولات المسؤولين طي صحفة الخلاف بين الثنائي غاريدو والسفري، إلا أن الأخير تخلف عن رحلة بعثة الفريق، بعد فشل جلسة الصلح التي عقدتها الإدارة بين الطرفين سالفاً، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

وقرر غاريدو في مباراة الرجاء والفتح الرياضي، إراحة مجموعة من العناصر، بسبب ضغط المباريات والتي كان أخرها نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الذي توجت به المجموعة من كينشاساً، الأحد الماضي.

ومن أبرز الأسماء الغائبة عن مباراة الدوري المحلي أمام كثيبة وليد الركراكي، اللاعب عبد الإله الحفيظي، والليبي سند الورفلي.