سعد لمجرد دفع 75 مليونا مقابل حريته.. وهذه شروط الإفراج عنه

دفع الفنان المغربي سعد لمجرد، مبلغ 75 مليون سنتيم كفالة للخروج من السجن، أول أمس الأربعاء.

الرقم كشفته صحيفة “لوبارسيان”، أمس الخميس، مؤكدة أنه، على الرغم من معانقة المجرد الحرية، سيظل تحت المراقبة القضائية، وفق شروط دقيقة.

وعلى صاحب أغنية “كازا بلانكا”، أن يظل في فرنسا، تحديدا في باريس، حيث توجد شقته، مع منعه من السفر خارج الجمهورية، كما يجب عليه أن يزور بشكل أسبوعي مركز الشرطة.

وأصدرت محكمة الاستئناف في “إيكس آن بروفانس” جنوب شرق فرنسا، أول أمس، قرارا بالإفراج عن المجرد، بعد اعتقاله احتياطيا منذ شتنبر الماضي.

ومن المنتظر أن يمثل لمجرد، بداية عام 2019، مرة أخرى أمام المحكمة الزجرية في العاصمة الفرنسية باريس، في جلسة جديدة لقضيته الأولى مع المشتكية لورا بريول.

وأسقط النائب العام الفرنسي، تهمة الاغتصاب عن النجم المغربي بخصوص قضيته الأولى مع “لورا برويل”، والاحتفاظ بتهمة الضرب والعنف الجسدي، في انتظار البت في هذا القرار من طرف المحكمة.