مريم ولمجرد وبطمة..بنبشير يطلق النار مجددا: لا أفتخر ب”العاهرات” ولست منافقا كأصحاب “جمعة مباركة”! -فيديو

قال الإعلامي السيمو بنبشير، في لقاء مع “اليوم 24” إن مهرجان مراكش ييبقى أحسن الهرجانات في إفريقيا والشرق الأوسط، باستثناء مهرجان دبي.

وبخصوص إطلالات الفنانين، قال بنبشير إن هناك إطلالات سيئة، الأمر الذي اعتبره عدم احترام للسجادة الحمراء.

وفي حديثه عن الإعلامية مريم سعيد، قال بنبشر إن دورها الآن هو تلميع صورة ماضيها لأنه سيلاحقها دائما، خصوصا بعد انتشار صورها على حسابات في الأنستغرام، والتي تم الحصول عليها من هاتف إحدى الوسيطات في الخليج.

هي هذا اللقاء مع “اليوم 24″، تحدث الإعلامي المثير للجدل عن سعد لمجرد ودنيا باطمة وسلمى رشيد وألقاب ملكات الجمال: