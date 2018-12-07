قال الإعلامي السيمو بنبشير، في لقاء مع “اليوم 24” إن مهرجان مراكش ييبقى أحسن الهرجانات في إفريقيا والشرق الأوسط، باستثناء مهرجان دبي.
وبخصوص إطلالات الفنانين، قال بنبشير إن هناك إطلالات سيئة، الأمر الذي اعتبره عدم احترام للسجادة الحمراء.
وفي حديثه عن الإعلامية مريم سعيد، قال بنبشر إن دورها الآن هو تلميع صورة ماضيها لأنه سيلاحقها دائما، خصوصا بعد انتشار صورها على حسابات في الأنستغرام، والتي تم الحصول عليها من هاتف إحدى الوسيطات في الخليج.
هي هذا اللقاء مع “اليوم 24″، تحدث الإعلامي المثير للجدل عن سعد لمجرد ودنيا باطمة وسلمى رشيد وألقاب ملكات الجمال:
شكرا لقرائتكم خبر عن مريم ولمجرد وبطمة..بنبشير يطلق النار مجددا: لا أفتخر ب”العاهرات” ولست منافقا كأصحاب “جمعة مباركة”! -فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .