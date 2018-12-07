مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع بوكيتينو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد يمر بفترة صعبة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في أعقاب تدهور نتائجه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، ليكون خليفة مورينيو في ملعب أولد ترافورد.

ولفتت الصحيفة أن مانشستر يونايتد على استعداد للدخول بقوة، من أجل التعاقد مع بوكيتينو، حتى لو اضطروا لدفع 40 مليون جنيه إسترليني، لاستقدام المدرب الأرجنتيني.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد قد يواجه منافسة من نظيره ريال مدريد، الذي يهتم كثيرًا باستقدام ماوريسيو بوكيتينو، رغم تعاقده مع سانتياغو سولاري.

وسيواجه دانيال ليفي، رئيس توتنهام، معركة قوية، من أجل الحفاظ على مدربه الأرجنتيني في الصيف المقبل.

يذكر أن بوكيتينو رفض الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي، نظير تدريب ريال مدريد، بعد إقالة جولين لوبيتيجي.