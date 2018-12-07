بسبب حالة الطقس: تأجيل مباريات عديدة في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت حالة الطقس الماطرة والعاصفة التي تسود البلاد منذ ساعات الليل، بتأجيل مباريات عديدة كانت مقررة اليوم، الجمعة، ضمن مختلف الدرجات.

وفي الدرجة الأولى، جرى تأجيل مباريات كل من هبوعيل باقة الغربية أمام هبوعيل مجدال هعيمك، أبناء زلفة أمام عيروني طبريا، هبوعيل كفر كنا أمام هبوعيل شفاعمرو.

وفي الدرجة الثانية، جرى إرجاء كل من مباريات أبناء الفريديس ضد هبوعيل دالية الكرمل، أبناء عرعرة ضد أخاء إكسال.

أما في الدرجة الثالثة، فقد تم تأجيل مباراة أبناء عبلين أمام مكابي كريات يام، أبناء مشيرفة بياضة أمام النادي الرياضي بردس حنا، مكابي أم الفحم أمام شباب إكسال.

هذا، ومن المتوقع أن يتم تأجيل مباريات أخرى نظرًا لسوء حالة الطقس وتأثيرها على مجريات اللعب وأرضية الملاعب.