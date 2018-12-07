انت الان تتابع ميدو يحذر من البلطجة والإرهاب ويطالب بمعاقبة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أكد أحمد حسام ميدو أنه كان ينتظر صدور قرار من اتحاد الكرة لمعاقبة سيد عبد الحفيظ، مشيرًا إلى أن تجاهل هذا الأمر «يدعو لاستخدام أسلوب البلطجة والإرهاب»

علق أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كما تحدث عن تجاوز فريق الزمالك آثار خروجه المبكر من كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وحصد فوزا مهما على حساب ضيفه المصري البورسعيدي، بنتيجة 2-0، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدوري الممتاز، ليعزز الأبيض صدارة ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده لـ35 نقطة، بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، وتجمد رصيد المصري بقيادة مدربه مصطفى يونس عند 16 نقطة في المركز 12.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: "لو استطاع الزمالك الحفاظ على مستوى مصطفى فتحي وأوباما وكهربا، والتعاقد مع مهاجم جيد عنده خبرات الدوري المصري، وإعطاء حفني فرصة أكبر، مع التعاقد مع مدافع أيسر قوي، فلن يستطيع أحد إيقافه.. فوز مهم جدا في توقيت حاول البعض استخدام بعض الأساليب القذرة التي اعتادوا

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: "لو استطاع الزمالك الحفاظ على مستوى مصطفى فتحي وأوباما وكهربا، والتعاقد مع مهاجم جيد عنده خبرات الدوري المصري، وإعطاء حفني فرصة أكبر، مع التعاقد مع مدافع أيسر قوي، فلن يستطيع أحد إيقافه.. فوز مهم جدا في توقيت حاول البعض استخدام بعض الأساليب القذرة التي اعتادوا عليها لإيقاف مسيرة الفريق".

لو استطاع الزمالك الحفاظ على مستوى مصطفى فتحي واوباما وكهربا والتعاقد مع مهاجم جيد عنده خبرات الدوري المصري وإعطاء حفني فرصه اكبر مع التعاقد مع مدافع ايسر قوي فلن يستطيع احد ايقافه..فوز مهم جدا في توقيت حاول البعض استخدام بعض الأساليب القذرة التي اعتادوا عليها لإيقاف مسيرة الفريق — Mido (@midoahm) December 7, 2018

— Mido (@midoahm)



وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "سيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح، يعرف كيف يستخدم العوار الموجود بقانون الكرة في مصر وعدم وجود لجنة قيم وعدم وجود اي عقاب، خاصةً لو كنت مسؤولا في نادي كبير ويضع ضغوط على الحكام والمنافسين من خلال تصريحاته التي من المفروض أن يعاقب عليها لو كان في أي دولة أخرى أو لو كان مسؤولا في نادي آخر".

سيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح يعرف كيف يستخدم العوار الموجود بقانون الكرة في مصر وعدم وجود لجنة قيم وعدم وجود اي عقاب خاصة لو كنت مسؤولا في نادي كبير ويضع ضغوط على الحكام والمنافسين من خلال تصريحاته التي من المفروض ان يعاقب عليها لو كان في اي دولة أخرى أو لو كان مسؤولا في نادي اخر — Mido (@midoahm) December 7, 2018

— Mido (@midoahm)



وتابع ميدو: "ما صرح به سيد عبد الحفيظ من خلال تلميحاته بأن هناك توجيه بعض الحكام للزمالك هو تصريح خطير جدا، لو كان مسؤولي الاتحاد أرادوا أن يأخذوه بمحمله الصحيح لكانوا أوقفوه فورا، تصريح معناه أن لجنة الحكام تعين حكام ملاكي للزمالك لمجاملته، ولكن مسؤولي الاتحاد قرروا تجاهل هذا التصريح الخطير".

ما صرح به سيد عبد الحفيظ من خلال تلميحاته بأن هناك توجيه بعض الحكام للزمالك هو تصريح خطير جدا لو كان مسؤولي الاتحاد أرادوا ان يأخذوه بمحمله الصحيح لكانوا أوقفوه فورا..تصريح معناه ان لجنة الحكام تعين حكام ملاكي للزمالك لمجاملته ولكن مسؤولي الاتحاد قرروا تجاهل هذا التصريح الخطير.. — Mido (@midoahm) December 7, 2018

— Mido (@midoahm)



وأوضح نجم الزمالك الأسبق: "أعتب على الأستاذ أحمد مجاهد الذي أعرف أنه رجل ينتفض دائمًا أمام مثل هذه التصريحات التي تطول من نزاهة المسؤولين داخل الاتحاد، كما فعل في مواقف كثيرة من قبل، بأن يتجاهل مثل هذا التلميح الخطير بأن لجنة حكامنا الشريفة قد تختار بعض الحكام بعينها لمجاملة فريق بعينه".

اعتب على الأستاذ احمد مجاهد الذي اعرف انه رجل ينتفض دائما أمام مثل هذه التصريحات التي تطول من نزاهة المسؤولين داخل الاتحاد كما فعل في مواقف كثيرة من قبل بأن يتجاهل مثل هذا التلميح الخطير بأن لجنة حكامنا الشريفة قد تختار بعض الحكام بعينها لمجاملة فريق بعينه!! — Mido (@midoahm) December 7, 2018

— Mido (@midoahm)



وأكمل أحمد حسام ميدو: "بصراحة توقعت أن يتخذ اتحاد الكرة موقفًا صارمًا باجتماعه الأخير ضد سيد عبد الحفيظ، ولكن للأسف خاب ظني بأن لا يناقش حتى الاتحاد في اجتماعه تصريحات مدير الكرة بالأهلي، التي بها تلميحات صريحة بمجاملة اتحاد الكرة لنادي الزمالك لمساعدته على الفوز ببطولة الدوري".

بصراحة توقعت ان يتخذ اتحاد الكرة موقفا صارما باجتماعه الأخير ضد سيد عبد الحفيظ ولكن للاسف خاب ظني بأن لا يناقش حتى الاتحاد في اجتماعه تصريحات مدير الكرة بالأهلي التي بها تلميحات صريحة بمجاملة اتحاد الكرة لنادي الزمالك لمساعدته على الفوز ببطولة الدوري.. — Mido (@midoahm) December 7, 2018

— Mido (@midoahm)



وأتم المدير الفني الأسبق للزمالك تصريحاته، قائلا: "تجاهل اتحاد الكرة مثل هذه التصريحات الخطيرة هي دعوة لكل مسؤولي الأندية باستخدام أسلوب البلطجة والإرهاب على مسؤولينا وحكامنا، تصريحات تعود بنا إلى الماضي وكيف ساعد هذا الأسلوب بعض الأندية بالفوز على الأقل بـ50% من بطولاتها".

تجاهل اتحاد الكرة مثل هذه التصريحات الخطيرة هي دعوة لكل مسؤولي الأندية باستخدام أسلوب البلطجه والإرهاب على مسؤولينا وحكامنا..تصريحات تعود بنا الى الماضي وكيف ساعد هذا الأسلوب بعض الأندية بالفوز على الأقل ب ٥٠٪ من بطولاتها.. — Mido (@midoahm) December 7, 2018

— Mido (@midoahm)

وكان عبد الحفيظ خرج في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة فريقه أمام بتروجيت، الأسبوع الماضي، لينتقد بعض الأمور الخاصة بتعيين بعض الحكام لمباريات الزمالك، وهو ما أثار غضب مسؤولي الأبيض وعصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، كما وجه حديثه لأحد مسؤولي ناد منافس دون ذكر اسمه، عقب مبارة الأحمر مع الجونة الأربعاء الماضي، قائلًا: «خليك هادي وبارد، الليلة طويلة والسنة بعيدة، هتتكلم هنتكلم، هتتجاوز هنتجاوز، أوعى تفتكر إنك هتاكل حد بصوتك، أنت بتتعامل مع النادي الأهلي، ولازم تعرف أنت بتتعامل مع مين».

ورد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أمس الخميس، في مداخلة هاتفية، بقناة «الحدث اليوم» على كلام عبد الحفيظ، بأنه لا يحب اتباع أسلوب تصدير المشاكل للنادي المنافس، وإنه لا يركز سوى في العمل لناديه والرغبة في النجاح خلال الفترة القادمة، قائلا: «ممكن أسأل النادي الأهلي على موضوع الفلوس بتاعة تركي آل الشيخ، وإزاي بيتعاقد مع لاعبين جدد قبل التعاقد مع مدير فني، وعن الخلافات اللي بين رئيس النادي والنائب، لكن أنا مالي بيك، أنا مش باصصلك أصلًا وربنا يوفقك».

وأشار أمير، إلى أن الأسلوب الذي يتبعه عبدالحفيظ، في تصريحاته عن الزمالك، عفا عليه الزمن، متمًا: «أتوقع أن يصرح عبدالحفيظ لاحقًا بأنني عيل صغير ومكنتش لاعب سابق، لكن أنا بقوله اتعلم من العيل الصغير ده، وحضرتك برضه مكنتش لاعب دولي وما حققتش أي نجاحات وأنت لاعب، ومالعبتش في المنتخب مع أي جيل ناجح، وكنت لاعبا محليا، إحنا بنحترمك لكن حضرتك مش رمز، كُل عيش في المكان اللي أنت فيه ومالكش دعوة بينا».