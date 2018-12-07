إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٤ ص
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة التاسعة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح، وأصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وتتعرض بعض محافظات الجمهورية، لموجة من الطقس السيئ، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، أبرزها إعلان هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وسوء الأحوال الجوية والنشاط الملحوظ للرياح الذى تخطى الحدود المسموح بها. وقال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية،
وتتعرض بعض محافظات الجمهورية، لموجة من الطقس السيئ، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، أبرزها إعلان هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وسوء الأحوال الجوية والنشاط الملحوظ للرياح الذى تخطى الحدود المسموح بها.
وقال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح أيا بحركة اللنشات. (التفاصيل)
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