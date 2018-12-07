انت الان تتابع الصحة العالمية تكشف عن قاتل الشباب في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٥ ص

أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن القاتل الأول للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة، وأشار تقرير المنظمة عن حالة الطرق لعام 2018، إلى أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي الآن القاتل الأول، موضحًا أن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تتفاوت أيضا حسب نوع مستخدم الطريق، فعلى الصعيد العالمي، يمثل المشاة وراكبو الدراجات 26% من مجموع الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، فيما يصل هذا الرقم إلى 44% في إفريقيا و36% في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما جاء على موقع «الأمم المتحدة».

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جبريسوس: «إن هذه الوفيات هي ثمن غير مقبول لدفع تكاليف التنقل، لا يوجد عذر للتقاعس عن العمل، هذه مشكلة ذات حلول مجربة، هذا التقرير هو دعوة للحكومات والشركاء لاتخاذ إجراءات أكبر بكثير لتنفيذ هذه التدابير»، وفقا لسبوتنيك. ويشير التقرير، إلى أنه