الان تتابع ماكرون يلقى خطابا السبت.. واستنفار 89 ألف شرطي وعربات مدرعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غد السبت، كلمة بشأن حركة احتجاجات “السترات الصفراء”، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لموجة أخرى من الاحتجاجات العنيفة يوم السبت بسبب غلاء أسعار الوقود.

وصرحت إليزابيث بورن، وزيرة النقل، اليوم، أن الرئيس “سيتحدث في مستهل الأسبوع القادم، أعتقد أن هذا ما يريده الفرنسيون، يريدون إجابات، سيبعث الرئيس رسالة إلى الفرنسيين بأنه يستمع إلى غضبهم (…) وأنه يتعين بالتأكيد الوصول إلى حلول جديدة”.

ومع دعوة حركة السترات الصفراء إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع قال رئيس الوزراء إدوار فيليب يوم الخميس إنه سيتم نشر 89 ألفا من رجال الأمن في أنحاء البلاد لمنع تكرار أعمال التخريب التي وقعت يوم السبت الماضي في وسط باريس، منهم ثمانية آلاف في باريس، حيث سيتم أيضا نشر عربات مدرعة في الشوارع.

وقال فيليب لقناة تلفزيون “تي.إف1” الفرنسية، أمس: “نواجه أناسا لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج بل للتحطيم ونود أن يكون لدينا الوسائل التي تكبح جماحهم“. وعدل الوزير رقم قوات الأمن الذي ذكر في وقت سابق وهو 65 ألف شرطي.

وأضاف فيليب أنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب في ضواحي باريس.

وبدأت حركة “السترات الصفراء”، الشهر الماضي، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها انتشرت لتعم أنحاء البلاد، وألحق المحتجون دمارا بوسط باريس خلال احتجاجاتهم في عطلات نهاية الأسبوع.