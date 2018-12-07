الان تتابع 24 شهيدًا فلسطينيًا بينهم 3 أطفال خلال نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أبرز تقرير توثيقي مطول، الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر نوفمبر الماضي. وبين التقرير الشهري الصادر عن مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بارتقاء 24 شهيدًا بينهم 3 أطفال برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 21 مواطنً افلسطينيًا من قطاع غزة، وثلاثة شهداء في الضفة الغربية.

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