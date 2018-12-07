الان تتابع عريقات: الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - واس

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، متمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة وفقًا للقرار الأممي 194.

ووجه عريقات رسالة، بمناسبة مرور عام على الاعتراف غير القانوني للرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وإسقاط ملفات الحل النهائي بما فيها قضية اللاجئين، قائلا “إننا باقون ومتجذرون في أرض آبائنا وأجدادنا، وسنحافظ على حقوقنا وسنناضل من أجل إنجازها طال الزمن أو قصر”.

وأضاف: “قد يقدم ترمب وفريقه خطة سلام لجعل الجانب الفلسطيني يرفضها ويحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع، لكننا مصرون أن السلام يتأتى فقط من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين وفقًا للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى”.

من جهة أخرى، أكد عريقات أن القيادة الفلسطينية بذلت الجهود من أجل إبطال التحرك الأميركي في مجلس الأمن لإدانة حركة حماس، داعيًا إلى قبول التنفيذ الشامل والأمين لاتفاق أكتوبر 2017 بشكل تدريجي تحت إشراف مصر، وصولاً إلى العودة وإجراء انتخابات عامة.