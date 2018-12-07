قرقاش: زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات خطوة في غاية الأهمية

الخليج 365 - خاص

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، على أهمية زيارة البابا فرانسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "زيارة البابا فرانسيس إلى الامارات خطوة في غاية الأهمية للمنطقة والعالم" .. لافتاً إلى أن منطق التسامح والتواصل والحوار لا بد وأن يسود .

وأضاف أن الإمارات من خلال خطابها وتوجهها أحد الجسور المهمة للتواصل الحضاري والديني.

وأعلن المتحدث باسم الفاتيكان، الخميس، أن البابا فرنسيس سيزور أبوظبي من الـ 3 إلى الـ 5 من شباط/فبراير المقبل للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول “الأخوّة الإنسانية”.

وأوضح الفاتيكان، أن الحبر الأعظم يلبي بذلك دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية.