قطر تطلب من إسرائيل دعماً علنياً كشرط لتحويل أموال تحسين الوضع في غزة

ذكر موقع واللا العبري، أمس الخميس، أن قطر طلبت من إسرائيل مؤخرا أن تعلن بشكل علني دعمها للجهود التي تبذلها لتحسين الوضع في قطاع غزة، كشرط لتحويل الدفعة الثانية من الأموال إلى غزة.

وبحسب الموقع، فإن التغريدة التي أدلى بها السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر والتي وصفت بـ «المفاجئة»، كانت نتيجة للطلب القطري، مشيرا إلى أن سفارة قطر في بلجيكا وأميركا أعادت نشر تلك التغريدة التي شكر فيها ديرمر قطر على جهودها في غزة وأنه يأمل في التوصل لاتفاق طويل الأمد.

ووفقا للموقع – كما نقل عن مصادر إسرائيلية- فإن الدوحة تريد دعما علنيا من إسرائيل لخطواتها في غزة.

وأشار الموقع، إلى سفارات قطر حين أعادت نشر التغريدة للسفير الإسرائيلي في واشنطن، كتبت «قطر ملتزمة بإيجاد حل لغزة وتعمل يداً بيد مع إسرائيل والأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان والكرامة للفلسطينيين».