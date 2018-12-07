المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل: سندمر كل أنفاق "حزب الله"

أكد المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل أوفير غيندلمان أن "عملية "درع الشمال" ستستمر حتى تدمير أنفاق حزب الله بالكامل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق جديد غربي الجليل"، مشيراً إلى أن هذه الأنفاق تشكل تهديدا على أمن إسرائيل ومواطنيها".
واعتبر أن "الهدف من الأنفاق هو إدخال المئات من الإرهابيين إلى شمال البلاد وتطويق عدة بلدات وذبح مواطنينا في منازلهم"، مشيراً إلى أن "حزب الله"قام على مدى سنوات بحفر هذه الأنفاق الهجومية وصرف مئات الملايين من الدولارات وهو يعتبرها سلاحا استراتيجيا لاحتلال الجليل".
وتعليقا على سؤال عن صمت "حزب الله" حيال موضوع الأنفاق، رأى أن "حزب الله" في حالة إرباك شديد فهو يرى كيف نجرده من سلاحه الاستراتيجي بفضل قدرات تكنولوجية واستخباراتية لا مثيل لها في العالم"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"إدانة الحكومة اللبنانية وتحميلها المسؤولية الكاملة عما يحدث على أراضيها إضافة إلى فرض عقوبات مشددة على حزب الله الذي انتهك السيادة الإسرائيلية".
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