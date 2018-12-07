فرانس برس: ارتكاب مسلحين مجزرتين في الكونغو أودتا بحياة 17 مدنياً

أعلنت السلطات المحلية في شمال شرق ​جمهورية الكونغو​ الديموقراطية، أن 17 مدنيا قتلوا في مجزرتين نسبتا إلى المتمردين الأوغنديين في حركة "​القوات​ الديموقراطية الحليفة" في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وكشف رئيس بلدية بيني نيوني ماسومبوكو بواناكانا لوكالة فرانس برس، ان أعدم 12 مدنيا ب​السلاح​ الأبيض بأيدي القوات الديموقراطية الحليفة" في مانغوليكيني في محيط بيني. مضيفا ان "هذه الليلة قتل خمسة مدنيين من قبل هؤلاء اللصوص في حي بايدا" بشمال شرق المدينة.