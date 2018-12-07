فرانس برس: ارتكاب مسلحين مجزرتين في الكونغو أودتا بحياة 17 مدنياً

أعلنت السلطات المحلية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، أن 17 مدنيا قتلوا في مجزرتين نسبتا إلى المتمردين الأوغنديين في حركة "القوات الديموقراطية الحليفة" في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.
وكشف رئيس بلدية بيني نيوني ماسومبوكو بواناكانا لوكالة فرانس برس، ان أعدم 12 مدنيا بالسلاح الأبيض بأيدي القوات الديموقراطية الحليفة" في مانغوليكيني في محيط بيني. مضيفا ان "هذه الليلة قتل خمسة مدنيين من قبل هؤلاء اللصوص في حي بايدا" بشمال شرق المدينة.
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