لافروف: لم نحصل على أي وثيقة من واشنطن حول خرقنا معاهدة الصواريخ

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، خلال مؤتمر صحفي في ميلانو، "أننا اقترحنا على منظمة الأمن مسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وحماية الأقليات"، مشيراً إلى أنه "يجب على السلطات الأوكرانية تطبيق اتفاقيات مينسك الخاصة بحل الأزمة الأوكرانية".

وأوضح لافروف "أننا لم نحصل على أي وثيقة من الولايات المتحدة حول خرقنا معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة رغم مطالبتنا بذلك"، مشيراً إلى "أننا نطالب دائما بدلائل حول الإتهامات الموجهة ل​روسيا​ لكن لا نحصل على أي إجابات".

ولفت إلى أن "الدول الأوروبية أكدت على عدم جدوى العقوبات الاقتصادية بحقنا"، مشيراً إلى "أننا اقترحنا خلال قمة هلسنكي الحوار بشأن معاهدة تسارت 3 وغيرها لكن لم نحصل على جواب".

وكشف لافروف عن "التحقيق مع البحارة الأوكرانيين حاليا وسيحاكمون لأنهم خرقوا القانون"، مشيراً إلى أن "ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو مذكور بالقانون عن إمكانية حصول الأوكرانيين بسهولة على الجنسية الروسية".