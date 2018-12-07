الرئاسة الفلسطينية: نشكر الدول التي اسقطت مشروع القراربادانة نضال شعبنا

رحبت ​الرئاسة الفلسطينية​، بقرار الجمعية العامة، موجهة الشكر الى "الدول التي اسقطت مشروع القرار الاميركي بادانة نضال شعبنا". يذكر أن ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ رفضت طلب ​الولايات المتحدة​ اعتماد أغلبية النصف زائد واحد "الأغلبية البسيطة" للموافقة على مشروع قرار أميركي لإدانة ​حركة حماس​، وعلى الأثر فشل مشروع القرار في الحصول على ثلثي الأصوات"، وقد حصل على 87 صوتاً معارضا مقابل 57.

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