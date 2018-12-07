ميركل دعت قبيل انتخاب خلفها أعضاء حزبها للوحدة

دعت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، في انطلاق المؤتمر العام للحزب الذي سيختار خلفا أو خليفة لها أعضاء حزبها للوحدة، متمنية أن "نخرج من هذا المؤتمر ونحن مستعدين وقويي الهمة وموحدين. أنا على ثقة أننا سننجح في ذلك".

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العام للحزب الذي تتزعمه ميركل في مدينة ​هامبورغ​ شمالي ​ألمانيا​. وسيجرى خلال المؤتمر العام اختيار رئيس جديد، أو رئيسة جديدة، للحزب عقب 18 عاما من شغل ميركل لهذا المنصب. وتحتدم المنافسة في التصويت المرتقب بين الأمينة العامة للحزب أنغريت كرامب-كارنباور والرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب فريدريش ميرتس. وينضم إلى قائمة المنافسين وزير ​الصحة​ الاتحادي ينز شبان، إلا أن فرصه في الفوز تعد ضعيفة.

وسيشارك في الاقتراع 1001 مندوب في الحزب القيادة الجديدة. وكانت ميركل أعلنت في تشرين الأول الماضي عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، مع احتفاظها بمنصب المستشارية. كما أعلنت ميركل أنها لن تترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ولن تنافس على منصب المستشارية مجددا عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية في 2021.