الفرزلي: اللعبة البرلمانية تتطلب إما أن يستطيع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة أو لا يستطيع

اشار نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ الى انه ل​رئيس الجمهورية​ الحق ارسال رسالة للمجلس النيابي حول ملف الحكومة، واكد ان ​الرئيس ميشال عون​ لم يعد بإستطاعته التحمل بإطالة ​تشكيل الحكومة​، واكد انه لا يوجد تهديد ولا عزل، بل عودة الى المربع الاول لايجاد حل للبنانيين الى مجلس النواب، وانا علنا مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ولكن هذا حق للرئيس عون. وتابع قائلا " اللعبة البرلمانية تتطلب إما أن يستطيع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة أو لا يستطيع والرئيس عون لا يريد أن يقوم بمعركة ضد الحريري ولا ضد كتلة برلمانية".

اضاف الفرزلي في حديث تلفزيوني، "نحن نريد حكومة اليوم قبل الغد، لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ومجلس النواب يعمل ليل نهار ويشرع من اجل "سيدر"، والموضوع اليوم يأتي في اطار وضع الامور الحكومية في نصابها ووقف "الولدنة". واوضح ان رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ يقف على التقاطع السليم ولديه الرغبة العميقة لإيجاد حلول للملف الحكومي.