الشيخ الخطيب: نحذر من تمادي العدو الاسرائيلي بالانتهاكات السيادة لبنان

حذر نائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ العلامة الشيخ علي الخطيب من "تمادي العدو ال​اسرائيل​ي بالانتهاكات السيادة ​لبنان​ وتصاعد لغة تهديدات قادة عدوانه في محاولة لاستعادة معنويات قوات الاحتلال التي اخفقت في عدوانها على غزة بعد ان اصابها الاحباط بفعل تداعيات عدوان تموز على لبنان وسقوط مشروع ضرب وحدة واستقرار لبنان و ​سوريا​ ، ونحن اذ نضع ​الخروقات الاسرائيلية​ برسم ​الامم المتحدة​ المطالبة بادانة اسرائيل ولجم عدوانها، فاننا نطالب اللبنانيين بالتضامن في مواجهة ​التهديدات الاسرائيلية​، مما يستدعي الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل المكونات السياسية وتزيد من منعة لبنان وتشكل شبكة امان للدفاع عن سيادته وترسيخ الاستقرار الامني والاجتماعي والنهوض ب​الاقتصاد​ الوطني".

ولفت الى ان طعدم التوافق بين السياسيين يكشف البلد امنياً ويؤسس لاوضاع امنية خطيرة لاتحمد عقباها، ولاسيما اننا شاهدنا تداعياتها الاليمة في احداث الجبل المؤسفة التي حصلت الاسبوع الماضي، والتي ينبغي ان تشكل حافزاً لدى المسؤولين للاستعجال بتشكيل ​الحكومة​" ورأى أن "الحكومة الوطنية ضرورة امنية واقتصادية لمصلحة ولبنان وشعبه، وعلى الجميع ان يتنازلوا عن مصالحهم الخاصة لمصلحة الوطن العليا التي تقتضي الاسراع في تشكيل حكومة تعمل لكل اللبنانيين وتتفرغ لحماية مصالحهم وحفظ امنهم وتوفير العيش الكريم لهم، فهذه الحكومة هي ضمانة للدفاع عن الوطن وصون سيادته وتفعيل مؤسساته ودعم جيشه ليظل لبنان قوياً امام التحديات والمؤامرات والتهديدات ".