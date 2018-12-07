هيئة جبيل في التيار الحر ردا على حواط:الأساليب الملتوية ليست من شيم التيار

أصدرت هيئة ​قضاء جبيل​ في ​التيار الوطني الحر​ بيانا أشارت فيه الى ان "لمّا طالعنا النائب ​زياد حواط​ في إحدى إطلالاته الإعلامية باتهامات طالت التيار الوطني الحر تتعلق بتوظيفات انتخابية، نود التأكيد أن هذه الأساليب الملتوية ليست من شيم التيار بل اعتادها مطلق الاتهام عندما أقال موظفة في مستوصف في إحدى قرى جبيل على خلفية انتمائها للتيار لاستبدالها بموظفين معروفين بولائهم لخطه السياسي. كما نود تذكير النائب حواط بالتوظيفات العشوائية التي قام بها في ​بلدية جبيل​ أثناء توليه رئاستها وإبان ​الانتخابات النيابية​". وأضاف البيان ان "كما في ​كازينو لبنان​ في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان ومن بينهم من تقاضى معاشه لسنوات من دون أن يقوم بمهام وظيفته في الكازينو، لذا يهم هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أن تلفت نظر النائب حواط الى ضرورة توخي الدقة في سرد الوقائع بدلا من سوق اتهامات عارية عن الصحة حتى لا يصح قول الشاعر: وإذا أتتني مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل".