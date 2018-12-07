نائب رئيس "فيزيتا": 24 مليون دولار إجمالي استثمارات الشركة في 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - منال المصري ومصطفى عيد:

قال محمد الموجي نائب رئيس دول شمال أفريقيا والشام في شركة فيزيتا، إن إجمالي استثمارات الشركة بلغت 24 مليون دولار، بالتعاون مع 7 شركاء، منذ إنشائها قبل 3 سنوات.

وأوضح الموجي، في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم الخميس، أنه من بين شركاء فيزيتا، الشركة السعودية للاتصالات، ومؤسسة التمويل الدولية.

وشركة فيزيتا، إحدى الشركات المصرية الناشئة تعمل في إدارة منصة إلكترونية تتيح للمرضى إمكانية البحث عن الطبيب المناسب بسرعة عبر الإنترنت في أربعة دول وهم مصر والسعودية ولبنان والأردن.

وأشار الموجي، إلى أن شركته وقعت الشهر الماضي على استثمارات من مؤسسات مختلفة بقيمة 12مليون دولار، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء المسجلين على شركة فيزيتا يتجاوز 10 آلاف طبيب مبينهم نحو 80 ألف طبيب مصري وأكثر من 2000 من الأطباء من ثلاث دول أخرى التي تستقبل تقديم خدمة فيزيتا.

وأوضح الموجي، أن عدد الحجوزات على موقع الشركة، تجاوز 3 ملايين حجز بالدول الأربع على مدار ثلاثة سنوات ماضية من خلال فيزيتا.

وتستهدف فيزيتا التوسع في الدول الأفريقية مثل المغرب ونيجيريا وغانا وكذلك في الخليج في دولة الإمارات العربية التي تعد من الأسواق الرائدة، بحسب الموجي.