يجلب الحظ.. عدسة رحالّة تلتقط صورا مدهشة لأحد أندر الحيوانات في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تمكن الرحالة والمصور النرويجي، مادس نوردسفين، من توثيق لقطات نادرة لصغير رنّة أبيض نادر الوجود، حسب موقع "روسيا اليوم".

ومن هذا المنطلق؛ قال المصور: "لقد شاهدت هذا الصغير أثناء رحلتي في شمال النرويج، لقد اقترب مني بهدوء شديد، وبعد بضع دقائق، عاد إلى أمه التي كانت تنتظره بالجوار، لقد كان رائعا ولا يُنسى".

وتعد الرنة البيضاء من أندر أنواع الحيوانات، وتتواجد في المناطق الشمالية للأرض، أما لونها المميز فناجم عن طفرات جينية تجعلها بيضاء ناصعة كلون الثلج.

وذكرت هذه الحيوانات في الأساطير الاسكندنافية القديمة، ورؤيتها كانت تجلب الحظ الجيد وفقا لتلك الأساطير.