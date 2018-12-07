الري تنفذ مشروعات بـ164 مليون جنيه في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس مجدي الشحات حسن، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ الوزارة بقيادة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، لمشروعات لخدمة الزراعة في الوادي الجديد بتكلفة وصلت إلى 164 مليون جنيه.

أكد مجدي، حفر وتجهيز 4 آبار جوفية بالفرافرة و الداخلة منها 2 بئر تعمل بالطاقة الشمسية، وبئر بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة 10 مليون جنيه، وكذلك حفر9 آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة 10.3 مليون جنيه، علاوة على حفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14.2 مليون جنيه، مع توريد وتركيب مواسير بلاستيك بالداخلة بتكلفة 5.6 مليون جنيه.

وأضاف مجدي، أنه جرى توريد وتركيب مواسير بلاستيك بطول 19 كم بالفرافرة بتكلفة 10.2 مليون جنيه، وإنشاء 4 مأوى لحماية الآبار بسهل بركة بتكلفة 0.3 مليون جنيه، وكذلك تشغيل 25 بئرًا بالطاقة الشمسية بالداخلة بتكلفة 37.5 مليون جنيه توريد قطع غيار كهروميكانيكية بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلًا عن توفير مستلزمات تشغيل هذه الآبار من خلال توريد مواد بترولية (سولار، زيوت) بتكلفة 26 مليون جنيه.

كما أشار إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال بها خلال العام المالي الحالي بقيمة 240 مليون جنيه للعام المالي 2018/2019 وتشمل حفر 8 آبار استعواضية بالخارجة بقيمة 18.5 مليون جنيه، إضافة إلى ثلاثة عمليات توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالمنيرة والخارجة وباريس بقيمة 19.75 مليون جنيه، وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بمركز الداخلة وبلاط بقيمة 18 مليون جنيه، وإنشاء هندسة غرب الموهوب بالداخلة بقيمة 2 مليون جنيه.

ولفت إلى توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالفرافرة بقيمة 12.3 مليون جنيه، وأيضا تجهيز 33 بئرًا جوفيًا بالطاقة الشمسية بقيمة 69 مليون جنيه، علاوة على شراء قطع غيار كهروميكانيكية لإدارات الميكانيكا والكهرباء بقيمة 63 مليون جنيه وتوريد مواد بترولية (سولار، زيوت) لزوم تشغيل الآبار بقيمة 37 مليون جنيه.

وأكد وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، تنفيذ أعمال حفر الآبار الاستعواضية للآبار القائمة لانتهاء عمرها الافتراضي وعدم ملائمة "القيسونات" المواسير الإنتاجية، وكذلك تحويل المساقي المكشوفة إلى مواسير PVC ضمن توجه الوزارة نحو تنفيذ تطوير الري الذي من شأنه ترشيد استخدام المياه بشكل أفضل نتيجة منع التبخر ومنع التسرب الذي ينتج من المساقي المكشوفة، فضلا عن مميزات المواسير في سرعة نقل المياه، حيث جرى طرح كافة العمليات بتركيب مواسير PVC.

وتابع، أنه يجري تنفيذ خطة طموحة لتحويل تشغيل الآبار الحكومية، والتي تعمل بالديزل والكهرباء من الشبكة الموحدة إلي التشغيل باستخدام الطاقة الشمسية وذلك لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية تم الاتجاه تطبيق نظام تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وكذلك شراء قطع غيار كهر وميكانيكية، لتشغيل وصيانة الآبار وشراء غواطس فضلاً عن قطع غيار لإصلاح الأوناش والمعدات.