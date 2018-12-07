كوريا الجنوبية تقرر شراء المزيد من صواريخ إس إم- 2الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب ا):
قررت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، شراء عشرات الصواريخ الإضافية الامريكية الصنع لنصبها في ثلاث مدمرات جديدة مزودة بالفعل بصواريخ ايجيس قيد التطوير حاليا.
أعلنت ذلك لجنة مشتريات الأسلحة في كوريا الجنوبية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.
ووافقت لجنة تطوير مشروع الدفاع على خطة إدخال منظومة الصواريخ المعيارية - 2 (إس إم -2)الخدمة اعتبارا من عام 2023 ، من خلال برنامج البيع العسكري الأجنبي مع حكومة الولايات المتحدة ، وفقا لما ذكرته إدارة برنامج المشتريات الدفاعية.
وترددت تقارير أن مثل هذه الخطة الخامسة للمشتريات تبلغ تكاليفها قرابة 340 مليار وون (304 مليون دولار أمريكي).
واختارت اللجنة أيضا شركة الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية ، هانهوا كورب ، بصفتها مقدم افضل عطاء لمشروع بحثي لتطوير صواريخ للقاذفات الصاروخية المتعددة شونمو 230 ملم، والذي من المعروف ان تكاليفه تبلغ قرابة 42 مليار وون.
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