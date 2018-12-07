بـ9.8 مليون جنيه.. إقامة مدرسة وجناح تعليمي بقرية القصر في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء إقامة مدرسة جديدة، وجناح تعليمي لمدرسة أخرى بقرية القصر بتكلفة إجمالية 9 ملايين و800 ألف جنيه.

أكد رئيس مركز الداخلة، كمال إبراهيم، بدء إقامة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي على مساحة 5000 متر مربع، وبتكلفة قدرها 7 ملايين و300 الف جنيه، كما أن المدرسة تتكون من 4 طوابق وتضم 11 فصلا بالإضافة الى المعامل والقاعات، مدة التنفيذ 10 أشهر.

أضاف كمال، أنه جار إقامة جناح تعليمي بمدرسة خالد الوليد الابتدائية بتكلفة قدرها مليونين وخمسمائة ألف جنيه ويتكون من 4 طوابق و7 فصول ومعامل وقاعات وينتهي العمل به في غضون 10 أشهر.