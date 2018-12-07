القاهرة تستضيف الاجتماعات التحضيرية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تستضيف القاهرة اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وفقًا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة.

وتبدأ الاجتماعات، باجتماع منتدى المفاوضات يليه اجتماع كبار المسئولين، وتختتم بالمؤتمر الوزاري السابع لوزراء التجارة الأفارقة خلال يومي 12 و13 ديسمبر، بمشاركة وفود دول 55 دولة افريقية وممثلي أمانات سكرتارية التكتلات الافريقية الاقتصادية المختلفة فضلا عن العديد من ممثلي المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الافريقي.

وأوضحت السفيرة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية ورئيس وفد التفاوض المصري، في البيان، أن الاجتماعات التحضيرية تستهدف وضع اللمسات النهائية لآليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بمنطقة التجارة الحرة القارية فضلا عن الإعلان رسميًا عن إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات والتي تشمل كل من الاستثمار، الملكية الفكرية، حماية المنافسة.

وأشارت إلى أن مصر سبق وقعت على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية في مارس الماضي، في العاصمة الرواندية كيجالي حيث شاركت مصر 43 دولة أفريقية في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

ووفقًا للبيان، أن أهمية استضافة مصر لهذ المؤتمر يأتي في إطار التحضيرات الجارية لتولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي بداية من يناير 2019. حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعميق التعاون التجاري مع دول القارة الأفريقية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بالسوق الأفريقي عن طريق المشاركة الفعالة بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وكذا التحضيرات الجارية لاستضافة القاهرة للمعرض الأول للتجارة البينية الافريقية والمقرر عقده خلال الفترة 11 – 17 ديسمبر الجاري.