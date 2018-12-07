بالصور.. أحياء الإسكندرية تواصل إزالة آثار "نوة قاسم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إزالة آثار أمطار "نوة قاسم" من الشوارع والميادين، خاصة المناطق العشوائية، وذلك لضمان استمرار حركة المرور والمارة.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "قاسم"، بدءا من يوم الاثنين الماضي، يصاحبها هطول أمطار شديدة وعواصف ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

وتسببت النوة التي صاحبها أمطار غزيرة حتى مساء أمس، في غرق عدد كبير من الشوارع، رغم الاستعدادات المتواصلة على مدار الأيام الماضية وتطهير 60 ألف شنيشة.

وتشارك 3 جهات أخرى، إلى جانب الأحياء، في جهود كسح وشفط تراكمات مياه الأمطار، وهي شركات الصرف الصحي ومياه الشرب ونهضة مصر- المسئولة عن النظافة.

فيما تدخلت قوات من المنطقة الشمالية العسكرية للمساعدة في كسح مياه الأمطار من بعض المناطق الحيوية، كالطرق السريعة، للعمل على استمرار السيولة المرورية.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم، استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الطقس السيئ، وذلك لليوم الرابع على التوالي.