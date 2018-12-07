الامين العام لهيئة علماء السودان يعترف : العلمانية ( غير سيئة) ونعم بمنتجاتها في حياتنا اليومية

في اول اعتراف له وصف الامين العام لهيئة علماء السودان ابراهيم الكاروري العلمانية ب(غير السيئة) وقال – وفق التيار – ان الانفصام الكاذب هو الذي يرفضها وأضاف بان هناك منتجات علمانية ننعم بها في حياتنا اليومية .

وتابع الكاروري في ندوة بدار الاتحاد العام للكتاب السودانيين الاربعاء الماضي (نجد ان هناك من يتالج في ألمانيا واخر يطلب الجنسية الامريكية وبعض الناس يتمنى العيش في أروبا .فالعلمانية ليست سيئة مشيرا الى ان ذلك ليس تبريرا للعلمانية وانما تحرير للعقل وتوظيف النص القرآني من غير ان يؤثر التناقض علينا .

ونبه الامين العام الى ان التكفير حكم يقتضي وجود قاض مؤهل ذي علم ومعرفة ينظر في الشروط ويستمع للمتهم ويعرض الادلة ثم يقضي بالحكم بالكفر .لافتا الى اننا حوصرنا في الاونة الاخيرة بسيف التكفير واصبحنا عالة على الحضارة بدل ان ننتجها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365