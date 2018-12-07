كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشاهد يؤدي زيارة لمستشفى سهلول (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدّى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، زيارة إلى قسم الإستعجالي وقسم التصوير الطبي بمستشفى سهلول بولاية سوسة.

وقد اشتكى أطباء المستشفى من النقص الكبير في الإطار العامل من التقنيين ومن الممرضين منذ 2015، بعد خروج عدد منهم في إطار التعاون الفني دون أن يتم تعويضهم.

و التقى رئيس الحكومة بالإطار الطبي بالقسمين الإستعجالي والتصوير الطبي، الذين شدّدوا على ضرورة توفير الحماية لهم أثناء أداء عملهم.

بينما عبّر عدد من المواطنون للشاهد، عن استيائهم من عدم توفّر الأدوية وعن عدم تمتّعهم ببطاقات علاج.