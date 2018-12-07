بنحليب يشعل فتيل “الصراع” بين الأهلي والزمالك المصريين وقيمة اللاعب تجاوزت مليارين

أشعل محمود بنحليب، نجم فريق الرجاء البيضاوي، وهداف كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فتيل الصراع بين قطبا الدوري المصري الممتاز، الأهلي والزمالك المصريين، وذلك بعد أن عبرا عن رغبتهما القوية في تقديم عرض رسمي للنادي الأخضر وانتدابه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت مجموعة من المصادر الإعلامية المصرية، أن الزمااك المصري،قرر الدخول على خط اللاعب المغربي، ومنافسة مواطنه الأهلي على ضمه شهر يناير المقبل، وذلك باقتراح من وكيل أعمال اللاعب المغريي الآخر إسماعيل أحداد، اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي والحالي للزمالك المصري.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذا الصراع الثنائي المصري، ضاعف من القيمة المالية للاعب، والتي كانت محددة سلفا في مليون ونصف المليون دولار (حوالي مليار ونصف سنتيم) لتصل لثلاثة ملايير حاليا، وذلك بعد أن عبر الفريقان عن لغبتهما الكبيرة في ضمه.

وأكدت شبكة “يوروسبورت” الدولية، أن إدارة النادي طلبت من مجموعة من تقنييها، تجمييع الأشرطة والتسجيلات الخاصة باللاعب، وتقديمها لمدرب الفريق، السويسري كريستيان غعروس، وهو الذي سيحسم القرار فيما إن كان الزمالك سيقدم عرضا رسميا للرجاء أم لا.

ويورد المصدر ذاته، أن الأندية المصرية تخشى أن تدخل أندية خليجية أو أوروبية على خط صفقة اللاعب، الذي تألق بشكل لافت في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي، فتتضاعف قيمته المالية، ويصعب بالتالي على الأندية المصرية جلبه لصفوفها.

جدير ذكره، أن بنحليب سبق له وأن أكد بعد تتويج الرجاء بكأس “الكاف” بأن رحيله عن النادي الأخضر قد اقترب، مع العلم أن عقده مازال ساريا مع الفريق، إلى غاية صيف عام 2020.