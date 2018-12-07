بعد 22 يوما من الاعتقال.. الادعاء العام يستعد لتوجيه الاتهام إلى غصن وشركة “نيسان”

تنتهي، يوم الاثنين المقبل، المدة القانونية على احتجاز كارلوس غصن، مدير شركة “رونو”، الذي تم اعتقاله في اليابان، منتصف نونبر الماضي.

وقالت صحيفة “نيكاي” الاقتصادية، اليوم الجمعة، إن مكتب الادعاء العام في طوكيو، قرر توجيه الاتهام إلى غصن، المشتبه في إخفائه جزءا من دخله، وكذلك إلى مجموعة “نيسان” بصفتها كيانا قانونيا.

ومن المتوقع أن يوجه الاتهام إلى غصن اعتبارا، من الأثنين المقبل، في نهاية فترة احتجازه.

وغصن، الذي ينفي ارتكاب مخالفات مالية، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية “رونو”، لكنه عزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي “نيسان” و”ميتسوبيشي موتورز”.